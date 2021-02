Organisatie Australian Open laat vanaf morgen 7.477 toeschouwers per sessie toe

Australian Open Nadal heeft weinig moeite met Fognini, verrassing bij de vrouwen

15 februari Ashleigh Barty (WTA 1) heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Het Australische eerste reekshoofd was in de achtste finales in Melbourne in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 57): 6-3 en 6-4 na 1 uur en 11 minuten.