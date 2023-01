“Misschien best een adieu in Frankrijk?”: onze tenniswatcher weet dat Rafael Nadal zich stilaan de onvermijdelijke vragen zal stellen

Australian Open AUSTRALIAN OPEN. Berrettini naar halve finale tegen Nadal na marathon­par­tij - Ook Barty bij laatste vier

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7) heeft zich ook geplaatst voor de halve finales op de Australian Open. Berrettini versloeg in de kwartfinales de Fransman Gael Monfils (ATP 20) in vijf sets: 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 en 6-2. De partij duurde 3 uur en 52 minuten. De Italiaan geraakte in Melbourne nooit verder dan de vierde ronde. Vorig jaar schopte hij het tot de finale van Wimbledon, waarin Novak Djokovic te sterk was.

25 januari