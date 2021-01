Minnen en Coppejans bereiken hoofdtabel Australian Open, ook ‘lucky loser’ Bonaventure heeft plaatsje beet

TennisGreet Minnen (WTA 110) en Kimmer Coppejans (ATP 175) hebben zich geplaatst voor de hoofdtabel van de Australian Open. In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg Minnen in Dubai de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 181) in drie sets. Coppejans was in Doha dan weer de betere van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 118), het zevende reekshoofd.

Minnen, het derde reekshoofd, haalde het met 6-2, 3-6 en 6-4 na twee uur en achttien minuten tennis. Voor de 23-jarige Minnen is het de tweede keer dat ze op de hoofdtabel van de Australian Open staat. Vorig jaar debuteerde ze in Melbourne en haalde meteen de tweede ronde.

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) zijn rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open, die op 8 februari begint. De start van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen werd met drie weken uitgesteld door de coronacrisis.

Volledig scherm Greet Minnen. © BELGA

Coppejans voorbij zevende reekshoofd

Coppejans klaarde de klus in minder dan een uur met 6-2 en 6-0. De 26-jarige West-Vlaming wordt de tweede Belgische man op de hoofdtabel. David Goffin (ATP 16) is automatisch geplaatst voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Kimmer Coppejans staat in Melbourne voor zijn derde deelname aan een grandslam. In 2015 en 2019 werd hij op Roland Garros uitgeschakeld in de eerste ronde.

Volledig scherm Kimmer Coppejans. © Photo News

“Mooie beloning na miserie met knieblessure”, zegt lucky loser Bonaventure

Ysaline Bonaventure krijgt als ‘lucky loser’ alsnog een plaats op de hoofdtabel van de Australian Open. “Ik beschouw het ticket voor het hoofdtoernooi als een mooie beloning voor mijn harde werk van de laatste maanden”, reageerde de Luikse.

Bonaventure kon zich woensdag via de kwalificaties niet plaatsen voor de hoofdtabel van de Australian Open. Ze verloor in Dubai in de derde en laatste kwalificatieronde van de Russin Valeria Savinykh (WTA 225) in twee sets (6-4 en 7-5). Maar nadien kreeg onze landgenote dan de bevestiging dat ze naar het hoofdtoernooi mag als ‘lucky loser’.

“Ik wist dat ik na een nederlaag in de laatste kwalificatieronde bij een groep van vier speelsters hoorde die in aanmerking kwam om opgevist te worden”, vertelde Bonaventure. “Maar dat was natuurlijk geen garantie. Ik ben dan na het forfait van een speelster - ik weet niet wie - uitgeloot om haar te vervangen. Top! Ik ben heel tevreden, want vandaag tenniste ik helemaal geen sterke partij. Ik stond minder stevig op mijn benen en kwam minder in mijn spel.”

De 26-jarige Bonaventure mag zich nu dus opmaken voor een tweede deelname aan de Australian Open. In 2019 debuteerde de Luikse in Melbourne. De Amerikaanse Sachia Vickery was toen iets sterker in de eerste ronde. “Ik beschouw het als een mooie beloning voor mijn harde werk van de voorbije maanden, na de miserie aan het einde van het seizoen als gevolg van mijn knieblessure op Roland Garros. Ik kijk ernaar uit om op het vliegtuig te stappen, op 15 januari, en ginds een goed resultaat neer te zetten.”

Volledig scherm © AFP