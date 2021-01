Minnen, Bonaventure en Zanevska op één zege van deelname Australian Open - Voor John Isner hoeft het niet

Drie Belgische vrouwen dicht bij hoofdtabel Australian Open

Maryna Zanevska (WTA 252) en Ysaline Bonaventure (WTA 122) hebben zich in Dubai geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Marie Benoit (WTA 237) overleefde de tweede voorronde niet.

Zanevska versloeg in de tweede kwalificatieronde de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 120) in twee sets: 6-2 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 18 minuten. Zanevska speelt om een plaats op de hoofdtabel tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 139) of Canadese Rebecca Marino (WTA 312).

Bonaventure klopte in de tweede kwalificatieronde de Duitse Antonia Lottner (WTA 179) in 59 minuten met 6-1 en 6-3. De Luikse kijkt in de laatste voorronde de Italiaanse Giulia Gatto-Monticone (WTA 167) of Russin Valeria Savinykh (WTA: 225) in de ogen.

Benoit, die voor het eerst in haar loopbaan deelnam aan een grandslamtoernooi, verloor in de tweede voorronde tegen de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto (WTA 132) in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/2). De partij nam 2 uur en 9 minuten in beslag.

Ook Minnen in laatste ronde

Eerder vandaag plaatste Greet Minnen (WTA 110) zich voor de laatste kwalificatieronde. Minnen, het derde reekshoofd in de kwalificaties, haalde het in twee sets van de Paraguayaanse Veronica Cepede Royg (WTA 175): 7-5 en 6-4 na 1 uur en 45 minuten. In de laatste kwalificatieronde wacht de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 181).

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi in Melbourne. Lara Salden (WTA 246), een debutante op een grandslamtoernooi, overleefde maandag de eerste kwalificatieronde niet.

Geen Isner in Melbourne

John Isner (ATP 25) neemt begin komende maand niet deel aan de Australian Open. De 35-jarige Amerikaan heeft geen zin om in de huidige omstandigheden naar Melbourne af te reizen. “Ik heb in mijn carrière altijd de mogelijkheid gehad om samen te reizen met mijn familie. Spijtig genoeg lukt dat dit jaar niet in Australië”, klinkt het bij Isner. “Ik begrijp die maatregelen natuurlijk wel. Maar gezien de huidige omstandigheden heb ik geen zin om mijn familie hier achter te laten en dus blijf ik thuis.”

Volledig scherm John Isner. © AFP

De Australian Open is door de coronapandemie met drie weken opgeschoven en begint nu op 8 februari. De deelnemers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine, waarbij ze vijf uur per dag mogen trainen en voortdurend getest worden op het virus. De kwalificaties gaan door in Doha (mannen) en Dubai (vrouwen). Kim Clijsters liet eerder al een uitnodiging van de organisatoren voor het toernooi links liggen.