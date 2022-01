Mertens voorbij Flipkens in kwartfinale dubbelspel Australian Open

Australian Open Nadal toont geen medelijden met Djokovic: “Hij mag eigen keuzes maken, maar moet dan ook gevolgen dragen”

Rafael Nadal (35) vindt dat Novak Djokovic (34) de situatie waarin hij zit aan zichzelf te danken heeft. “Als hij had gewild, had hij zonder problemen hier in Australië kunnen spelen”, zei Nadal na zijn eerste partij op het ATP-toernooi van Melbourne, die hij eenvoudig won.

6 januari