Lockdown vanaf middernacht in Australië? Tennisfans moeten stadion verlaten tijdens wedstrijd Djokovic

Australian Open Bewoners luxehotel halen slag thuis: organisato­ren Australian Open moeten op zoek naar nieuwe locatie om tennissers onder te brengen

5 januari De organisatie van de Australian Open moet op zoek naar een nieuwe locatie om de tennissers onder te brengen tijdens de verplichte quarantaineperiode voor het toernooi. De eigenaars van appartementen in een luxehotel in Melbourne dat eerst was voorzien als accommodatie, dreigden met juridische actie en haalden hun slag thuis.