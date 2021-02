LIVE SET PER SET. Medvedev weert zich kranig, maar moet eerste bedrijf aan Djokovic laten

Maar eerst dus afrekenen met de Rus. Medvedev is de voorbije jaren aan een sterke opmars bezig op het circuit. De 26-jarige tennisser wordt na de Australian Open sowieso het nummer drie op de ATP-ranglijst. Medvedev doet het vooral op hardcourt goed: zo stond hij eind 2019 ook al in de finale van de US Open. Bovendien had de Rus in deze Australian Open enkel in de tweede ronde twee sets verloren.