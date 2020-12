Kwalificaties Australian Open in Dubai en Doha

De ATP 250-toernooien van Antalya en Delray Beach bijten op 4 januari de spits af bij de mannen. Iets kleinere toernooien die mogelijk niet al te veel toppers zullen aantrekken, maar wel sympathiek zijn voor de rest van de top 100-spelers om in gang te schieten. Vooral Delray Beach ziet het groots en wil nog dagelijks 2.000 toeschouwers in een stadion met 8.200 plaatsen huizen, dit terwijl er woensdag alweer 9.400 extra coronagevallen waren in Florida. De dames gaan van start op het WTA 500-toernooi van Abu Dhabi. Een deel van dat deelnemersveld kan op 9 januari naadloos doorschuiven naar de kwalificaties van de Australian Open, die zullen plaatsvinden in het belendende Dubai. De plaatsingswedstrijden voor de mannen gaan door in Doha (Qatar), waarna de twee keer zestien qualifiers mee op de chartervliegtuigen richting Melbourne kunnen springen - andere door de Australische tennisbond betaalde vluchten zouden vertrekken uit Singapore en Los Angeles - om voor 17 januari daar aan te komen en meteen veertien dagen in een strikte quarantaine te gaan (slechts vijf uur per dag mag men uit het hotel om te trainen).