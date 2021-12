Komt-ie of komt-ie niet? Laatste signalen geven aan dat Djokovic tóch afreist naar Australië

TennisKomt-ie of komt-ie niet? De vraag of Novak Djokovic de verplaatsing naar Australië zal maken, waarvoor een vaccinatie of medische uitzondering op de regel verplicht is, blijft de tenniswereld bezighouden. Laatste signalen uit Servië: hij gaat ervoor.

Novak Djokovic houdt er, net zoals op de tennisbaan, graag de spanning in. Al weken laat hij niet het achterste van zijn tong zien. Niet of hij een vaccin heeft toegediend gekregen, niet of hij om een medische uitzondering gevraagd heeft - een klein percentage spelers zou toch toegelaten worden down under mits goedkeuring van een onafhankelijk panel van specialisten - en zeker niet of hij in Melbourne op zoek zal gaan naar een 21ste grandslamtitel.

Vader Srdjan heeft in tegenstelling tot zijn zoon geen probleem om zijn mening te geven: eerst stelde hij dat de verplichte vaccinatie chantage was ten opzichte van zijn zoon, maar een week geleden liet hij uitschijnen dat de tennisbal in het kamp van Tennis Australia ligt. “Hij heeft de Australian Open negen keer gewonnen, hij wil spelen, maar ze moeten hem de toestemming geven”, zei hij op de Servische televisie. Djokovic wil niet zeggen of hij gevaccineerd is omdat hij dat een privézaak vindt.

Uitzondering op de regel?

Ondertussen is het merendeel van het 3.300 man sterke tennisheir dat de oversteek naar Australië gaat maken onderweg of aangekomen. Naomi Osaka was gisteren één van de eerste wereldsterren die voet aan de grond zette in Melbourne, ook David Goffin en Elise Mertens zijn al ter plekke. Met toernooien die dit weekend starten niet meer dan logisch.

Djokovic was ingeschreven voor de ATP Cup in Sydney, waar Servië het zaterdag opneemt tegen Noorwegen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de nummer 1 van de wereld amper enkele dagen voor zijn eerste optreden nog snel in een vliegtuig zou stappen.

Tennis Australia meent nochtans dat Djokovic zich officieel nog niet heeft teruggetrokken uit de landencompetitie. De twijfel blijft dus regeren, al kwamen er gisteren signalen uit de Servische pers dat ‘Nole’ wel degelijk voor een Norman Brookes-trofee nummer 10 en grandslamtitel nummer 21 zou gaan. Volgens die media zouden de organisatoren, beseffend dat een Australian Open zonder Djokovic een flinke klap zou betekenen - en met Nadal voorlopig nog met corona aan de zijlijn, Federer (ATP 16) out, net als de finalist van de editie 2020 Dominic Thiem (ATP 15) - , aan het onderhandelen zijn met de gezondheidsinstanties van de staat Victoria om hem een uitzondering toe te staan. Spannend!

Thiem doet niet mee

Veel vraagtekens dus rond de titelverdediger, maar de runner-up van vorig jaar heeft wel al laten weten dat hij de Australian Open niet zal halen. Dominic Thiem sukkelt al met een polsblessure sinds de Mallorca Open in juni en kwam sindsdien niet meer in actie. Hij hoopte er terug te staan in Melbourne, maar uit voorzorg voert hij toch wat wijzigingen door in de planning.

“Ik voel me weer goed, mijn pols is in optimale toestand en ik kan weer met m’n gebruikelijke intensiteit tennissen”, begint Thiem op Twitter. “Maar na een korte pauze heb ik met m’n team beslist om mijn schema toch wat aan te passen. Ik ga de Australische fans missen, maar in 2023 zal ik er terug staan. Op deze manier kan ik optimaal terugkeren in competitie.” Thiem is ondertussen weggezakt naar plaats 15 op de ATP-ranking. Zijn terugkeer komt er nu op de Cordoba Open in Argentinië, waar hij maximaal drie sets moet spelen per match.

