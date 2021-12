Kim Clijsters niet naar Australian Open, voortzetting van ‘Kimback’ zal voor ten vroegste februari zijn

Gisteren werden bijna alle wildcards voor de Australian Open bekendgemaakt. Onder meer Andy Murray (ATP 134) zag zijn comebackpogingen bekroond met een vrijkaart voor het grandslamtoernooi in Melbourne. Niet in de lijst, Kim Clijsters (WTA 1147). Haar tien deelnames op Melbourne Park krijgen geen vervolg, Clijsters gaat niet naar Australië. De 38-jarige Limburgse won in 2011 down under haar vierde grandslamtitel, maar is er sindsdien enkel nog teruggekeerd als cocommentator (2016). In het eerste jaar van de ‘Kimback’ moest ze haar wildcard afzeggen omwille van een knieblessure en ook eerder dit jaar gooiden de aanslepende revalidatie van een knieoperatie en een coronabesmetting roet in het eten. Begin oktober in Indian Wells, na haar tweede en laatste toernooi van 2021, liet de Breese al uitschijnen dat ze een lange uithuizigheid niet direct zag zitten met drie schoolplichtige kinderen en echtgenoot Brian opnieuw aan het werk in New Jersey, waardoor een weken durende trip naar Australië niet aan de orde was.

Wachten tot maart?

Clijsters zoekt het eerder dicht(er) bij huis, zo speelde ze in datzelfde Indian Wells in november nog mee in het World Team Tennis. Competitie waarin ze enkele succesjes liet optekenen, iets wat op de WTA-tour in vijf toernooien nog niet gelukt is. Kijkend naar de kalender van 2022 komen de toernooien van Dubai (14 februari) – waar Clijsters in 2020 haar debuut maakte –, Doha (20 februari) en Monterrey (28 februari) – waar Clijsters anderhalf jaar geleden de tweede wedstrijd van haar comeback speelde – weer in beeld. Of misschien wacht het voormalig nummer één van de wereld wel op de BNP Paribas Open (9 maart) in Indian Wells. «Bij de start gaf ik mezelf twee jaar om een redelijk aantal toernooien te spelen», zei Clijsters in oktober nog. «Dat is, mede door corona, niet zo gelopen. Maar nu de bal aan het rollen is, en ik een stap vooruit heb gezet, wil ik niet opgeven. We moeten zien wat er op de planning komt. Voor je het weet is het maart en is het opnieuw Indian Wells.»