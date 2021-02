Karolina Muchova: de volgende hindernis voor Elise Mertens die door sommige watchers vergeleken wordt met Justine Henin

Australian OpenKarolina Muchova dus voor Elise Mertens, morgenochtend rond 8u Belgische tijd in de achtste finales van de Australian Open. Geen naam als een klok, maar de 24-jarige Tsjechische wordt toch maar beter niet onderschat. En hier is waarom:

Nog geen set verloren

Muchova, het 25ste reekshoofd, verloor nog geen set op deze Australian Open. In de eerste ronde was ze te sterk voor de Letse Jelena Ostapenko (7-5, 6-2). In haar tweede wedstrijd nam ze nog vlotter de maat van de Duitse Mona Barthel (6-4, 6-1), maar haar strafste exploot kwam er in de derde ronde. Daarin pakte ze de scalp van haar landgenote Karolina Pliskova, het zesde reekshoofd Down Under: twee keer 7-5 werd het daar.

Quote Ik ben zeer gepassio­neerd door de dingen die ik doe. Toen ik voor tennis koos, ging ik nog naar school, maar in mijn hoofd was al lang duidelijk dat ik vol voor tennis zou gaan. Ik had nooit een plan B Karolina Muchova

Laatbloeier

En zeggen dat Muchova een laatbloeier is. Pas in 2019, op haar 22, maakte de tenniswereld pas écht kennis met haar. In dat jaar bereikte ze voor het eerst de finale van een WTA-toernooi - in Praag dan nog wel -, haalde ze de kwartfinales op Wimbledon ten koste van landgenote Karolina Pliskova - die ze dus ook in de vorige ronde uitschakelde - en later dat jaar triomfeerde ze ook onder meer op het WTA-toernooi in Seoul. Ze zou dat jaar afsluiten als het nummer 21 van de wereldranglijst, vandaag staat ze op de 27ste stek.

Veel geblesseerd en financiële issues

Het feit dat ze zo laat pas doorbrak, komt ook door de vele blessures die haar teisterden in haar jonge jaren. “Toen ik 16 was, was ik nog erg klein. Maar toen kwam de groeispurt, wat heel veel problemen aan mijn knieën en rug als gevolg. (...) Op een moment vroeg ik me af of ik het nog wel kon. Of mijn lichaam me nog wel ging laten spelen. Maar ik gaf het nooit op, ook al was het een rollercoaster.”

“Mijn familie heeft me steeds gesteund. Soms was het lastig, tot twee jaar terug, toen ik op de US Open een eerste keer flink was prijzengeld bij elkaar speelde. Tot voordien moest ik geld lenen om te kunnen spelen, wat toch wel wat druk met zich meebracht. Maar ik ben nogal flegmatiek - soms is dat goed, soms niet. Maar ik bleef in mezelf geloven, falen was nooit een optie.”

“Ik ben zeer gepassioneerd door de dingen die ik doe. Toen ik voor tennis koos, ging ik nog naar school, maar in mijn hoofd was al lang duidelijk dat ik vol voor tennis zou gaan. Ik had nooit een plan B.”

Speelstijl à la Henin

Maar dat plan B pakt nu dus goed uit, met een achtste finale op de Australian Open als laatste orgelpunt. Muchova staat te boek als een agressieve speelster, die erg gevarieerd tennis brengt. Ook haar opslag is een wapen en ondanks de vele blessures tijdens haar jongere jaren is ze ook fysisch gezien uitgegroeid tot de absolute top. Sommige tennisvolgers noemen haar zelfs in één adem met Roger Federer en... Justine Henin.

Gevoel voor humor

Om af te sluiten nog iets over haar gevoel voor humor, dat er dus ook best wel mag zijn. Sinds ze in Australië vertoeft, gooit ze op haar sociale media maar al te graag foto’s waarop ze ondersteboven te zien is. ‘Down Under’, weet u wel...

