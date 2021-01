Hotelbewoners verzetten zich tegen quarantaineplan van Australian Open: “Eigenaars voelen zich in de val gelokt”

Australian Open Op de schoot bij idool Clijsters en op haar vijfde al een “scary creature”: wie is Australian Open-winnares Kenin?

1 februari New kid on the block. Sofia Kenin heeft de Australian Open gewonnen. Ze verraste in de finale Garbiñe Muguruza - toch een ex-nummer één. “Ik heb altijd naar Kim Clijsters opgekeken”, liet Kenin zich al ontvallen - waarna er ook beelden van de twee uit 2005 opdoken. Wie is Kenin precies?