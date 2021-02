Home Sweet Home: Kokkinakis sneuvelt na vijfsetter, maar kunnen Barty, Kyrgios of De Minaur Australië laten juichen?

Australian OpenKrijgen we eindelijk nog eens een Australische winnaar of winnares op de Australian Open? Het is al van 1978 geleden dat een thuisspeler het eerste grandslamtoernooi van het seizoen kon winnen. Alle hoop ligt op de schouders van de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Ashleigh Barty, maar ook enkele mannelijke spelers hebben zich geplaatst voor de derde ronde.

1) Ashleigh Barty

De winnares van Roland-Garros in 2019 is de grootste kans op een Australische titel op deze Australian Open. Vorig jaar haalde ze nog de halve finale in Australië, maar verloor ze tegen de latere winnares Sofia Kenin. De nummer 1 op de WTA ranglijst kende voorlopig een goed tornooi. In de eerste ronde verloor ze geen enkel spelletje. Ze stuurde de Montenegrijnse Danka Kovinić met twee keer 6-0 naar huis. Ook in de tweede ronde liet ze haar niet verrassen. Haar landgenote Daria Gavrilova versloeg ze met 6-1 en 7-6. In de derde ronde wacht de Russische Ekaterina Alexandrova. Kan Barty helemaal doorgaan tot op het einde? Australië hoopt alvast van wel.

Volledig scherm Barty won haar eerste twee partijen in straight sets. © AP

2) Nick Kyrgios

Deze 25-jarige Australiër barst van het talent, maar hij is en blijft een enfant terrible. De beste prestatie van Kyrgios op de Australian Open was een kwartfinale in 2015. Toen werd hij uitgeschakeld door de Brit Andy Murray. De coronacrisis heeft er hard ingehakt bij Kyrgios. Hij laste vorig jaar dan ook een sabatjaar in. “Ik had geen verlangen meer om te spelen, ik vond geen motivatie, ik had geen zin meer om te verbeteren”, klonk het.

Nu is het woelwater weer helemaal terug. In de eerste ronde was hij veel te sterk voor de Portugees Frederico Ferreira SIlva. Drie keer 6-4 was het eindresultaat. In de tweede ronde had Kyrgios het veel moeilijker. Na een loodzware vijfsetter schakelde hij de Fransman Ugo Humbert uit. 5-7, 6-4, 3-6, 7-6, 6-4 waren de setstanden. In de derde ronde wacht de nummer drie van de wereld Dominic Thiem. Een partij waar we nu al naar uit kijken. Het Australische publiek zal Kyrgios alvast naar de overwinning proberen te schreeuwen. Australië houdt van Kyrgios en Kyrgios houdt van Australië.

Volledig scherm Kyrgios is de chouchou van het Australische publiek. © EPA

3) Alex de Minaur

Het amper 21-jarige Australische tennistalent wordt een grote toekomst toegedicht. Hij heeft al vier ATP-titels op zijn naam staan en ook op deze Australian Open is hij zijn enorme talent aan het demonstreren. Zowel in de eerste ronde en in de tweede ronde won hij in straight sets. De Amerikaan Tennys Sandgren ging met 7-5, 6-1 en nog eens 6-1 voor de bijl. In de tweede ronde was de Minaur met 6-3, 6-3 en 7-5 te sterk voor de Uruguayaan Pablo Cuevas. In de derde ronde wacht de Italiaan Fabio Fognini. De Minaur kan wel eens de verrassing van het tornooi worden. Hij staat sterk te spelen en met de achterban achter hem kan hij alleen maar beter presteren.

Volledig scherm De Minaur stoot door naar de derde ronde. © AFP

4) Thanasi Kokkinakis

Tot slot hebben we nog een eervolle vermelding voor Thanasi Kokkinakis. Hij werd lange tijd gezien als opkomend talent, maar vorig jaar was een absoluut rampjaar voor de Australiër die werd achtervolgd door ellende. Blessures aan zijn schouder, knie en buikspieren zorgden ervoor dat hij in 2020 geen enkele keer in actie kon komen. Op deze Australian Open kon hij zijn talent weer tentoonstellen. Hij trakteerde zichzelf op een partij tegen nummer vijf van de wereld Stefanos Tsitsipas door in de eerste ronde de Zuid-Koreaan Kwon de verslaan 6-4, 6-1 en 6-1.

Die tweede ronde tegen de Griek Stefanos Tsitsipas werd deze ochtend (Belgische tijd) een ware thriller. Hij verloor de wedstrijd na een vijfsetter. Het werd 6-7, 6-4, 6-1, 6-7 en 6-4 in het voordeel van Tsitsipas. Kokkinakis zal deze Australian Open niet meer te zien zijn, maar kan zich toch optrekken aan deze prestatie.

Volledig scherm Thanasi Kokkinakis speelde een absolute wereldpartij tegen Tsitsipas. © EPA