Het wonderbaarlijke verhaal van Aslan Karatsev: grandslamdebutant haalt meteen kwartfinale Australian Open

Australian OpenWie had voor dit tornooi al gehoord van Aslan Karatsev? Als u niet wist wie het was, geen schande. De 27-jarige Rus is de eerste grandslamdebutant sinds Alex Rădulescu in 1996 die de kwartfinale van een grandslamtornooi weet te halen. Morgen neemt hij het in die kwartfinale op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Aslan Karatsev waant zich in een echt sprookje. Hij overleefde zijn drie kwalificatiewedstrijden en klopte op het tornooi zelf de Argentijnse nummer negen van de wereld Diego Schwartzman in straight sets. Hij was met drie keer 6-3 te sterk voor Schwartzman. Ook in de 1/8ste finale was hij de betere. Hij won na een vijfsetter tegen het Canadese supertalent Felix Auger-Aliassime. Het leek lange tijd einde verhaal voor Karatsev, want Auger-Aliassime won de eerste twee sets respectievelijk met 3-6 en 1-6. De Rus herpakte zich helemaal en trok de wedstrijd naar zich toe. 6-3, 6-3 en 6-4 waren de setstanden van de laatste drie sets.

Uit het niks

Karatsev is geen jong talent meer. De intussen 27-jarige Rus draait al enkele jaren mee op het ATP-circuit, maar kon nog nooit echt potten breken. Voor deze Australian Open geraakte hij nog nooit door de kwalificatierondes voorafgaand aan een grandslamtornooi. De nummer 113 van de wereld wist ook nog nooit een ATP-titel in de wacht te slepen. Zijn hoogste notering ooit was in november vorig jaar. Toen stond hij 111de op de ATP ranglijst. Na deze Australian Open zal hij ongetwijfeld vele plaatsen stijgen.

Volledig scherm Karatsev is de verrassing van het tornooi. © REUTERS

Geschiedenis geschreven

De tot voor kort nobele onbekende Rus heeft op deze Australian Open flink wat geschiedenis geschreven. Hij is de eerste speler sinds de Roemeen Alex Rădulescu in 1996 die bij zijn grandslamdebuut de kwartfinale haalt.De kwartfinale was ook het eindstation van Radelescu op het gras van Wimbledon. Daarnaast is hij ook de eerste qualifier sinds 2011 die de kwartfinale haalt op een grandslamtornooi. De laatste was de Australiër Bernard Tomic op Wimbledon.

Leuke weetjes

Hij is de laagst gerangschikte speler in 30 jaar die de kwartfinale van de Australian Open heeft bereikt. Patrick McEnroe, als nummer 114 geplaatst, bereikte de halve finales in 1991, waar hij de legendarische Boris Becker versloeg. Daarnaast is hij ook de laagst gerangschikte speler die de kwartfinale van een grandslamtornooi heeft bereikt sinds de US Open van 2016. Toen haalde de Argentijn Juan Martin del Potro de laatste acht als nummer 142 van de wereld.

Volledig scherm Het sprookje van Karatsev blijft maar duren. © AFP

Verder gaan op elan

Waar stopt dit verhaal? Morgen staat zijn kwartfinale tegen Dimitrov op het programma. De Bulgaar stond te boek als een groot talent, maar buiten zijn winst op de ATP Finals in 2017 kon hij de verwachtingen nooit echt waarmaken. Op deze Australian Open stuurde hij wel de nummer drie van de wereld Dominic Thiem met 6-4, 6-4 en 6-0 naar huis. Karatsev is zeker niet kansloos tegen Dimitrov. Mocht hij ook deze partij kunnen winnen, wacht in de halve finale Novak Djokovic of Alexander Zverev. Waar dit sprookje stopt weet niemand, maar Karatsev zal hoe dan ook dit tornooi nooit meer van zijn leven vergeten.

