Het wapen van Australian Open-winnaar Alexander Blockx (17) : “Al heel mijn leven gewerkt op forehand”

Australian Open Ondeugende Stefanos Tsitsipas flirt met Margot Robbie in interview op court na gewonnen kwartfina­le

Stefanos Tsitsipas en de Australian Open, dat is een match. Nadat de 24-jarige Griekse hardhitter zich plaatste voor de halve finale in Melbourne Park, verklaarde hij openlijk zijn liefde voor Margot Robbie (32), Australische actrice die faam maakte in ‘The Wolf of Wall Street’ waar ze de vrouw van Leonardo DiCaprio speelde.

25 januari