Het opmerkelijke verhaal van Francesca Jones, tennisster met een beperking die op de Australian Open het ongelijk van dokters bewijst

Australian OpenZe moet stilaan de tel kwijt zijn. De keren dat ze in een rolstoel het ziekenhuis werd ingereden om een operatie te ondergaan. Of de keren dat haar verteld werd dat een professionele tenniscarrière uit den boze was. En toch doet Francesca Jones dezer dagen een worp naar de hoofdtabel op de Australian Open. Het opmerkelijke verhaal van een 20-jarige Britse tennisster die zich niet laat afremmen door Ectrodactylie.

Quote Ik speel hetzelfde spel, maar dan met andere kaarten. Maar dat wil niet zeggen dat ik met mijn kaarten niet kan winnen Jones over haar beperking

Ectrodactylie is een zeldzame genetische aandoening waarbij tenen en vingers vanaf de geboorte met elkaar vergroeid zijn of waarbij één of meerdere vingers of tenen of enkele kootjes daarvan ontbreken. Zo heeft Jones zowel aan haar linker- als aan haar rechterhand drie vingers en een duim, terwijl ze vier tenen heeft aan haar linkervoet en drie aan haar rechter. Maar het deert Jones niet. Zo strijdt het huidige nummer 241 op de WTA-ranglijst dezer dagen om een plaatsje op de hoofdtabel van de Australian Open. De piepjonge Britse ziet haar aandoening zelfs als een soort van voordeel. “Ik speel hetzelfde spel, maar dan met andere kaarten. Maar dat wil niet zeggen dat ik met mijn kaarten niet kan winnen”, zo beschreef ze haar beperking bij BBC Sport. Monica Niculescu kan er intussen over meespreken, want het Roemeense nummer 144 van de wereldranglijst ging in de eerste kwalificatieronde in twee sets ten onder tegen de vastberaden Britse.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jones begon te tennissen op haar zesde en vier jaar later versierde ze - vooral ook door de scepsis bij één van haar behandelende dokters - een plaatsje op de Sanchez Casal Academy, een prestigieuze tennisschool in Barcelona. “Als je op je achtste of op je negende van zo iemand te horen krijgt dat je ergens niet toe in staat bent, dan denk ik dat veel mensen gebroken zouden achterblijven. Ik niet. Ik heb gewoon geprobeerd om met opgeheven hoofd aan te tonen dat die persoon het bij het verkeerde eind had. Ik wilde aan mezelf bewijzen dat als ik iets wil, ik het ook effectief kan bereiken en ik wilde ook anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Want ik denk dat er heel veel kinderen zijn die gelimiteerd zijn door wat anderen denken.”

Quote Sommigen hebben dat geprobeerd ja, maar ik heb een grote persoon­lijk­heid. Ik liet het van me afglijden. Als zij zich zo over mij wilden uitlaten, dan is dat oké. Dat is dan hun probleem, niet dat van mij Jones over de keren dat ze gepest werd

Jones speelt met een licht racket en een heel smalle grip, terwijl ze in de fitnesszaal hard werkt aan haar balans en haar techniek. Haar voeten bewegen door haar aandoening logischerwijze niet zoals normale voeten dat doen, dus moet ze extra opletten om blessures te vermijden. Maar dat past in het karakter van de perfectionistisch ingestelde Jones, wiens grootste sterkte naar eigen zeggen haar mentaliteit is. “Ik heb dingen meegemaakt die veel andere jongeren van mijn leeftijd niet hebben meegemaakt en misschien zelfs nooit zullen meemaken”, gaat ze verder.

“Veel mensen zien mijn aandoening als een nadeel, maar ik bekijk het dus liever als een voordeel. Ik leerde om zelfstandig te zijn en het leerde me veel over mezelf en over het leven. Er zijn misschien ook dingen waar ik fysisch een beetje harder moet aan werken dan andere speelsters, maar daar heb ik vrede mee. Ik ben me erg bewust van waar ik aan begonnen ben, ik hou wel van een uitdaging”, aldus Jones, die ook haar deel van de pesterijen wel heeft gehad. “Sommigen hebben dat geprobeerd ja, maar ik heb een grote persoonlijkheid. Ik liet het van me afglijden. Als zij zich zo over mij wilden uitlaten, dan is dat oké. Dat is dan hun probleem, niet dat van mij.”

Jana Fett, het Kroatische nummer 209 van de ranking en tegenstandster van Jones in de tweede kwalificatieronde, is alvast gewaarschuwd.