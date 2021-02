Goffin treft thuisspeler Popyrin in eerste ronde Australian Open, Coppejans tegen Tsjech Vesely

Australian Open Wéér door het oog van de naald: Federer overleeft 7 (!) matchbal­len en speelt halve finale tegen Djokovic

28 januari Roger Federer (ATP 3) kan de Australian Open nog altijd voor de zevende keer winnen, al zag dat er lange tijd niet naar uit. De 38-jarige Zwitser moest in zijn kwartfinale tot het uiterste gaan en in de vierde set zelfs zeven matchballen wegwerken tegen de Amerikaan Tennys Sandgren, de nummer 100 van de wereldranglijst. In de vijfde set klaarde Federer dan zelf de klus. “Ik had eigenlijk al aan het skiën moeten zijn in Zwitserland.” In de halve finale speelt hij tegen Novak Djokovic die zich in drie sets ontdeed van Milos Raonic.