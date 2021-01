Gitzwarte dagen voor Sloane Stephens: kort nadat ze haar oma en tante verloor, moet ze nu ook afscheid nemen van haar opa

Australian Open‘t Zijn gitzwarte dagen voor Sloane Stephens. Kort nadat het nummer 40 van de WTA-ranglijst haar oma en haar tante verloor aan de gevolgen van het coronavirus, moet ze nu ook afscheid nemen van haar opa. “Hij is nu weer bij de liefde van z’n leven”, klonk het bij de 27-jarige Amerikaanse, die momenteel in strikte quarantaine zit in Melbourne.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gisteren postte ze bovenstaande video op haar sociale media. “Ik denk dat ik deze video, die genomen werd in New York, vandaag al 100 keer bekeken heb”, schreef ze. Op de beelden is te zien hoe ze met haar opa belt, nadat ze in 2017 de US Open had gewonnen. “Mijn opa is nu bij God en bij de liefde van zijn leven. Een week nadat mijn oma ook al heen was gegaan. Haar verliezen was iets wat zijn hart niet aankon. Hij was de liefste ziel, ik zal hem voor altijd missen. Ik kan enkel hopen dat ik net zoveel levens kan vullen met liefde en geluk zoals hij deed. Hij is de definitie van liefde, goedheid, generositeit en een voorbeeld van familie.”

“Al wat ik ooit wou, was mijn grootouders trots maken! Ik ben nog het meeste trots op het feit dat ze mijn tennisdromen werkelijkheid zagen worden. Ik ben dankbaar voor de tijd die ik met hen beiden kon spenderen en dankbaar dat ik zoveel van hun twee terugvind in mijn moeder, die nog steeds mijn steun en toeverlaat is. Er zullen verhalen verteld worden over de liefde die ze hadden voor elkaar. Mogen ze voor eeuwig in vrede rusten.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vijf dagen terug kwam Stephens ook al met ander slecht nieuws via diezelfde kanalen. “Mijn hart doet zo oneindig veel pijn... We hebben recent mijn oma en mijn tante moeten afgeven, heel erg kort op elkaar. Tante Anna bezweek op tweede Kerst, mijn oma volgde afgelopen zondag. Beiden aan de gevolgen van Covid-19. Zij hebben me beiden geholpen om de vrouw te worden die ik nu ben. Ze hebben me de kracht en het geloof gegeven die ik nodig zal hebben om het in het nieuwe jaar zonder hen te moeten doen.”

“Mijn oma toonde mij hoe krachtig we kunnen zijn. Hoe dankbaarheid je verder brengt. Die goedheid wint elke keer. We vieren je prachtige ziel, je enorme glimlach, je trekjes, je hele hart. Mijn tante leerde me nooit op te geven, om te vechten voor alles waarvan ik droomde. Vallen en dan terug opstaan. En dat je meer dan wat dan ook van jezelf moet houden.”

“Oma en tante Anna, ik weet dat ik jullie stemmen zal horen wanneer ik bid. Jullie zijn altijd bij me, ik hou van jullie. Rust in vrede.”

En zo verloopt de voorbereiding van Stephens op de Australian Open dus allerminst ideaal, want de Amerikaanse is een van de 72 spelers die momenteel in strikte quarantaine zit in Melbourne. Dat was de regel: iedereen die op een vlucht richting de Australische grootstad zat waarvan iemand bij aankomst positief bleek, mag zijn of haar hotelkamer gedurende twee weken niet verlaten. Ook de andere tennissers moeten een quarantaine van veertien dagen respecteren, maar mogen wel vijf uur per dag hun kamer verlaten om te trainen.