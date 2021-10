Geraken Djokovic, Thiem en Tsitsipas op Australian Open? Soap kent nieuwe episode nu premier van deelstaat géén niet-gevaccineerde tennissers toelaat

Wees er maar zeker van dat er nog duchtig gelobbyd gaat worden in de komende weken. Craig Tiley, tornooidirecteur van de Australian Open, wist alvast bij wie hij moest aankloppen toen hij zijn beklag deed dat door de strenge maatregelen in Melbourne mogelijk enkele toppers – Novak Djokovic? – hun kat zouden sturen naar het grandslamtornooi als ze verplicht waren zich te vaccineren. De Australische regering, met op kop eerste minister Scott Morisson, probeerde alvast het debat een bepaalde richting uit te sturen. Niet-gevaccineerde spelers mochten ineens toch het land in en deelnemen aan de Australian Open als ze eerst veertien dagen hotelquarantaine voor hun rekening namen. “Een speciale uitzondering kan geoorloofd worden voor economische redenen”, zei Morisson. “We gaan één van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld hebben, de minste coronaslachtoffers en de sterkste economie tijdens de pandemie. We willen hoogstaande evenementen in dit land, veel jobs hangen daarvan af. We willen laten zien dat Australië open is.”

Het leidde ertoe dat afgelopen weekend zowel de WTA als de ATP meteen e-mails rondzonden naar hun leden met deze opportuniteit als belangrijkste regel. Geschat wordt dat ruim 30 procent van de spelers nog niet ingeënt is. Dominique Thiem bijvoorbeeld werd deze week nog als toeschouwer geweigerd op het tornooi van Wenen omdat hij niet gevaccineerd is. Stefanos Tsitsipas wil zijn inspuitingen deze winter laten zetten terwijl Djokovic, die op de Australian Open voor de tiende keer kan winnen en een 21ste grandslamtitel kan vieren, eerder openlijk zijn twijfel uitte over een deelname (en niet wilde zeggen of hij gevaccineerd was). Het antwoord van Daniel Andrews, premier van de staat Victoria, zal hem alvast niet gelukkig stemmen. “Ik ga geen uitzondering maken voor ongevaccineerde spelers”, zei Andrews, die zich tevens in de haren krabde bij de bocht van 180 graden die de Australische regering had genomen. “En daarmee is het debat voor mij gesloten. Ik kan niet vragen dat de toeschouwers in de tribune en de mensen die werken op het tornooi wel gevaccineerd moeten zijn en de spelers niet.” Wordt quasi zeker vervolgd.