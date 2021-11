Gaat Djokovic naar de Australian Open? “We verwachten nog altijd dat hij gaat komen”

Australian OpenNegenvoudig titelhouder Novak Djokovic weet niet of hij over twee maanden meedoet aan de Australian Open. In Melbourne zijn enkel gevaccineerde spelers welkom en de Servische nummer een is dat niet. “Hopelijk maken ze voor hem een uitzondering”, pleitte Alexander Zverev voor zijn maatje.

Australian Open-baas Craig Tiley had er heel wat lobbywerk voor over maar moest uiteindelijk toch inbinden: alle profs die op 17 januari deelnemen aan het grandslamtornooi in Melbourne moeten gevaccineerd zijn. De tornooidirecteur was bang dat door deze verplichting een aantal (top)spelers hun kat zou sturen. Maar de premier van de staat Victoria hield voet bij stuk. “Ik kan niet vragen van de toeschouwers en tornooimedewerkers om gevaccineerd te zijn, om dan een uitzondering te maken voor de tennissers”, aldus Daniel Andrews. “Dat is ook wat we gecommuniceerd hebben naar de spelersgroep”, zei Tiley zaterdag bij de presentatie van de Australian Open. “Dat is de richting die we moeten uitgaan als we ieders veiligheid willen garanderen. In een staat waar meer dan 90 procent van de bevolking gevaccineerd is, is dat de juiste manier van werken.”

Quote Het goede nieuws is wel dat het overgrote deel van de vrouwen en mannen op de tour gevacci­neerd is. Novak heeft al meermaals gezegd dat dat voor hem een privékwes­tie is maar ook dat de Australian Open hem altijd een goed gevoel geeft. Dus hopen wij van Novak te zien Craig Tiley, Baas Australian Open

Grootste ‘slachtoffer’ van deze strategie is mogelijk Novak Djokovic. De 34-jarige Serviër heeft nooit duidelijk gemaakt of hij ingeënt is (of dat nog van plan is) omdat hij dat een privézaak vindt maar algemeen wordt aangenomen dat de 20-voudige grandslamwinnaar geen vaccinvoorstander is. “We verwachten nog altijd dat Novak gaat komen”, zei Tiley. “Het goede nieuws is wel dat het overgrote deel van de vrouwen en mannen op de tour gevaccineerd is. Novak heeft al meermaals gezegd dat dat voor hem een privékwestie is maar ook dat de Australian Open hem altijd een goed gevoel geeft. Dus hopen wij van Novak te zien.” De titelverdediger op Melbourne Park liet zaterdag op de Masters in Turijn wederom niet het achterste van zijn tong zien. “We zullen zien”, bleef Djokovic op de vlakte over zijn Australische reisplannen. “Ik ben niet met hen in contact geweest, ik was enkel op het nieuws aan het wachten. Nu zullen we moeten afwachten.”

Volledig scherm © EPA

Djokovic kreeg alvast steun van Alexander Zverev, de man die hem uit de finale van de Masters hield. “We zijn op bezoek in een ander land”, aldus de Duitser. “Dit gaat niet over tennis. Dit gaat over het virus dat nog steeds woedt. Uiteindelijk laat het land ons binnen en moeten we de regels en richtlijnen volgen. Ik ben de nummer drie van de wereld, dus als Novak niet komt is het makkelijker om het tornooi te winnen. Maar ik hoop dat hij gaat kunnen spelen. Hij is de nummer een van de wereld dus hij zou erbij moeten zijn. Hopelijk kan de Australische regering een uitzondering voor hem maken.” Dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. De Australian Open wil half januari op volledige capaciteit draaien, meer dan 800.000 toeschouwers over veertien dagen, en dan zullen de regels zeer strikt opgevolgd worden. Melbourne is uiteindelijk de stad die vorig jaar een recordaantal dagen (262) in lockdown ging om het virus te bestrijden. Een voorkeursbehandeling voor één speler, zij het dan een negenvoudig winnaar van de Australian Open, lijkt dan ook uitgesloten. Djokovic zal nu moeten overwegen wat het belangrijkste is voor hem: zijn strijd om ook in cijfers de grootste speler aller tijden te worden – hij staat samen met Federer en Nadal op 20 grandslamzeges – of zijn principes.

Volledig scherm Djokovic met Zverev op de Masters. © EPA