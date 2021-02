Flipkens verliest in twee sets van Venus Williams, ook Benaventure meteen huiswaarts

Australian OpenKirsten Flipkens (WTA-90) is er in Melbourne niet in geslaagd zich voor de tweede ronde van het Australian Open te plaatsen. In de Margaret Court Arena moest de 35-jarige Kempense na 1 uur en 32 minuten met 7-5 en 6-2 de duimen leggen voor de Amerikaanse veterane Venus Williams (WTA-81).

Flipkens nam voor de dertiende keer deel aan het eerste Grand Slam van het seizoen, ook de voorbije twee jaar ging ze er in de eerste ronde uit. Haar beste resultaat boekte ze met een achtste finale in 2013. Datzelfde jaar schopte ze het ook tot de halve finales van Wimbledon. De 40-jarige Venus Williams, zevenvoudig grandslamwinnares en voormalig nummer een van de wereld, bereikte twee keer de finale in Melbourne. In 2003 en 2017 verloor ze daarin telkens van haar zus Serena.

Kirsten Flipkens: “Beter dan verwacht”

Het was al een klein mirakel dat Kirsten Flipkens (WTA 87) in de Margaret Court Arena geraakte voor haar eerste ronde op de Australian Open tegen Venus Williams (WTA 80). Haar enkel deed het beter dan verwacht maar het werd wel 7-5, 6-2 voor de 40-jarige Amerikaanse.

Volledig scherm Venus Williams. © AFP

Op 8 januari liep Kirsten Flipkens een scheurtje in haar linkerenkel op tijdens het tornooi van Abu Dhabi. Amper één maand later was ze toch paraat om Venus Williams partij te geven. “En zowel met mijn voet als qua niveau ging het beter dan verwacht”, zei Flipkens. “Ik heb de afgelopen weken heel wat pech gehad. (Flipkens kreeg door de quarantainemaatregelen voor de Australian Open maar vijftien minuten manuele verzorging per dag, red). Vorige vrijdag wilde ik bijvoorbeeld een set spelen om mijn enkel te testen maar door de regen heb ik elke dag met vier spelers op de baan gestaan. Uiteindelijk heb ik vijftien puntjes op training kunnen spelen, dat was alles. Ik wist dus niet wat er ging gebeuren, maar ik ben blij met dit niveau na vier weken zonder tennis.”

Op haar 35 ste zullen er niet zo heel veel visites aan Melbourne Park meer inzitten voor ‘Flipper’. Al toonde veertiger Venus Williams – zij is bezig aan haar 88 ste (!) grandslamtornooi – dat er nog toekomst is voor kranige veteranen. “Ik ga zéker niet tennissen tot mijn 40 ste ”, lachte Flipkens. “Het is ongelooflijk dat Venus er nog is, en het niveau dat ze haalt, ook tegen de toppers. Respect. Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet maar ik heb op de baan wel beseft dat dit misschien één van de laatste keren was dat ik in een groot stadion stond op de Australian Open en dan nog tegen Venus Williams. Ik heb er dan ook van genoten.”

Volledig scherm © AFP

Ook Bonaventure meteen huiswaarts

Ook Ysaline Bonaventure (WTA-123) werd in Melbourne meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De 26-jarige Luikse, als lucky loser uit de kwalificaties opgevist, verloor in 1 uur en 30 minuten met 7-6 en 6-4 van de Hongaarse Timea Babos (WTA-114). Bonaventure stond voor de tweede keer op de hoofdtabel van het eerste Grand Slam van het seizoen. Ook bij haar eerste deelname, in 2019, ging ze er in de eerste ronde uit. Op het US Open van vorig jaar bereikte ze voor het eerst de tweede ronde van een Grand Slam

Volledig scherm Ysaline Bonaventure. © EPA