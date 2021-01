Flipkens heeft scheur in ATFL-ligament, maar hoopt wel nog op Australian Open

Australian Open Coach denkt niet dat blessure Goffin grote gevolgen zal hebben: “David gaat klaar zijn voor het gevecht tegen man-in-vorm Ru­blev”

24 januari David Goffin (ATP 11) die in de tweede ronde zijn rug blokkeerde en ternauwernood wist te overleven gaat klaar zijn voor de strijd vannacht in ronde drie tegen man in vorm, Andrey Rublev (ATP 16). Dat meldt zijn coach Thomas Johansson: “Het is iets dat wel eens gebeurt als je veel tijd doorbrengt op de baan”