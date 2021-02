Elise Mertens staat in finale dubbelspel Australian Open

Mertens en Sabalenka, die het tweede reekshoofd vormen, haalden het in de halve finales van de Amerikaanse Nicole Melichar en de Nederlandse Demi Schuurs, beiden in het verleden een dubbelpartner van Mertens, in 2 sets: 5-7 en 4-6. De partij duurde ruim anderhalf uur.

In de finale wachten de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.

Mertens en Sabalenka dubbelen al enkele jaren succesvol samen, met in 2019 onder meer winst in Indian Wells, Miami en de US Open. De kwartfinales waren vorig jaar het eindstation voor het duo in Melbourne.

In het enkelspel kon de 25-jarige Mertens (WTA 16) zich maandag niet plaatsen voor de kwartfinales. In de vierde ronde verloor de Limburgse van de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 27). Na een uur en 56 minuten stond de 7-6 (7/5) en 7-5 eindstand op het scorebord in de lege Margaret Court Arena.

Elise Mertens heeft zich aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka geplaatst voor de finale van het dubbelspel op de Australian Open.