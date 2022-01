Elise Mertens plaatst zich voor tweede ronde Australian Open

Tennis Er doemen nog problemen op voor Djokovic: zal hij enkel Wimbledon mogen spelen? En wat met z’n sponsors?

Zoals de kaarten nu liggen, zou Novak Djokovic (34) enkel op Wimbledon zonder vaccin kunnen spelen. In Parijs is hij sinds vandaag niet meer welkom, in New York mag het niet van de staat. Djokovic ging zich bezinnen in Belgrado.

17 januari