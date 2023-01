Een blessure en een vervelende “dronken” toeschouwer ten spijt: Djokovic naar derde ronde Australian Open

Australian OpenNovak Djokovic (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Serviër had last van een spierblessure én een vervelende toeschouwer, maar stoot in tegenstelling tot Rafael Nadal dus wel door.

Djokovic, het vierde reekshoofd, versloeg op het hardcourt in Melbourne in de tweede ronde de Franse qualifier Enzo Couacaud (ATP 191) in vier sets: 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 en 6-0. Alleen in de tweede set kon Couacaud de Serviër, die toen ook medische assistentie vroeg, tegengas bieden. Djokovic ondervond last aan zijn linkerbovenbeen en liet zich tijdens de match behandelen.

Daarnaast raakte de Serviër ook geïrriteerd door een fan, die volgens Djokovic duidelijk dronken was. Hij ging het probleem aankaarten bij de umpire en vroeg om de fan uit het stadion te verwijderen (zie video boven). Djokovic kon na zijn uitbarsting wel weer z’n focus vinden en klaarde de klus uiteindelijk in 2 uur en 55 minuten. In de derde ronde wacht de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 28).

De 35-jarige Djokovic is met negen eindzeges de recordhouder op de Australian Open. Vorig jaar kon hij niet deelnemen omdat zijn visum was ingetrokken door de Australische autoriteiten vanwege zijn weigering om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De Serviër zat enkele dagen opgesloten in een quarantainehotel en werd uiteindelijk het land uitgezet.

Tweede reekshoofd Ruud sneuvelt

Voor Casper Ruud (ATP 3) zit het toernooi er overigens wel al op. Het Noorse tweede reekshoofd verloor van de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 39) in vier sets: 6-3, 7-5, 6-7 (4/7) en 6-2. De partij duurde bijna vier uur.

Met de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 9), het achtste reekshoofd, sneuvelde nog een andere hooggeplaatste tennisser. Hij was in de tweede ronde niet opgewassen tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP 113) en ging na een vijfsetter in ruim vier uur ten onder: 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) en 6-2.

De Duitser Alexander Zverev (ATP 13) werd als twaalfde reekshoofd met 6-7 (1/7), 6-4, 6-3 en 6-2 verslagen door de Amerikaanse lucky loser Michael Mmoh (ATP 107). De wedstrijd duurde 3 uur en 28 minuten. Zverev, halvefinalist in Melbourne in 2020, speelde zijn eerste Grand Slam sinds hij vorig jaar in de halve finale van Roland Garros een ernstige enkelblessure opliep. Mmoh kwam op de hoofdtabel dankzij de last-minute terugtrekking van David Goffin met buikgriep de nacht voor zijn eerste wedstrijd.

