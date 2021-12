Djokovic staat op deelnemerslijst Australian Open, Serena Williams niet

Australian Open Djokovic wint 9de Australian Open na driesetter tegen Medvedev, Serviër sluipt met 18de grandslam­ze­ge dichter bij Federer en Nadal

Novak Djokovic heeft in Melbourne zijn negende eindoverwinning in de Australian Open op zak gestoken. De Servische nummer één van de wereld haalde het met gemak in drie sets van de Rus Daniil Medvedev: 7-5, 6-2 en 6-2. De voorbije tien jaar verloor Djokovic maar drie wedstrijden in Australië, in de finales blijft hij ongeslagen in Melbourne.

21 februari