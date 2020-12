Djokovic en co moeten zich op Australian Open houden aan superstrikte quarantaine, organisatie mikt op 400.000 fans

Australian Open"We willen op zijn minst de helft van het publiek dat we hier normaal hebben ontvangen", zei Craig Tiley, toernooidirecteur van de Australian Open. Daarvoor zullen de spelers wel een superstrikte quarantaine moeten naleven. Tennis Australia investeert 25 miljoen euro om de veiligheid te garanderen.

Vijf uur per dag mogen de deelnemers aan de Australian Open (8 februari) uit hun hotelkamer om te trainen, fitnessen en om verzorging te krijgen op Melbourne Park gedurende een veertiendaagse quarantaine die start op 17 januari. Het was een breekpunt voor de Australische regering én de spelers. Anders zou het toernooi niet doorgaan. Acht maanden onderhandelingen gingen er aan vooraf en 25 miljoen euro investeert Tennis Australia in het garanderen van de veiligheid. Al zeven weken lang telt Melbourne geen enkel coronageval, waarbij een strenge lockdown en het gesloten houden van de grenzen flink hielpen. Met de nodige scepsis wordt dan ook gekeken naar het binnenbrengen van een 1.000-tal deelnemers aan één sportmanifestatie.

"Voor het eerst in meer dan 100 jaar zal de Australian Open plaatsvinden in februari", zei Tiley met de nodige trots. "We kijken ernaar uit om de spelers één van de beste speelervaring van 2021 aan te bieden."

Prijzenpot verhoogd

Daarvoor tast de organisatie zoals gezegd diep in de buidel. Vanuit Dubai, Singapore en Los Angeles worden chartervluchten ingelegd om de spelers naar Melbourne te verschepen, maar als iemand een commerciële vlucht wil nemen, krijgen ze daar 2.000 euro voor. Ook is het eten en de logies tijdens de quarantaine op kosten van Tennis Australia. Desalniettemin werd de prijzenpot van 44,5 miljoen euro voor het grandslamtoernooi niet afgeslankt. Integendeel, verliezers van de eerste ronde worden beloond met een cheque van 62.000 euro. Roger Federer - hij werd in het weekend door Tiley aangekondigd, al blijft het afwachten hoe zijn revalidatie zal verlopen - en co moeten zich daarvoor wel strikt aan de voorwaarden houden. Lukt dat niet, dan wordt een speler zonder pardon het land uitgezet. Dat alles dus om de Australian Open tot een geslaagd en coronavrij sportfestijn te laten uitgroeien.

"We willen op zijn minst de helft van het publiek dat we hier normaal hebben ontvangen", meent Tiley. In januari van dit jaar stapten nog 812.000 fans door de poorten van Melbourne Park. Woensdag start de ticketverkoop.

