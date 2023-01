David Goffin: “Naar Kyrgios en zijn liefje kijken? Dat interesseert me niet”

Met de United Cup en een kwartfinale op het ATP 250-tornooi van Auckland (verlies tegen de latere winnaar Gasquet) had je een degelijke aanloop naar deze Australian Open, David. Hoe voel je je?

David Goffin: “Best wel goed. Ik heb alle trainingen kunnen doen die ik wilde. Ik heb wat wedstrijden in de benen en mijn niveau is crescendo gegaan sinds mijn aankomst hier in Australië. Ik denk dan ook klaar te zijn voor dit tornooi.”

Op het einde van vorig jaar vertelde je dat je het aantal matchen (een tiental) had geteld die je had moeten winnen. Hoe wil je die tendens keren in 2023?

“Dat gaat via de stabiliteit en de regelmaat in mijn tennis en mijn seizoen. Vorig jaar waren mijn resultaten wisselvallig en dat zag je ook terug in mijn wedstrijden en zelfs sets. Daardoor miste ik op bepaalde belangrijke momenten wat kalmte of sereniteit waardoor matchen uit mijn handen glipten.”

Misschien kan je beginnen met een overwinning op Laurent Lokoli? Wat weet je van hem?

“Ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Ik weet wel dat hij een goede conditie heeft en vrij explosief is. Hij heeft een krachtig tennis en een goede eerste service. Hij beweegt redelijk goed en maakt niet veel fouten. Ik zal mijn ritme hoog genoeg moeten houden om hem te doen ontsporen. Hij is ook een beetje een showman die graag de energie van het publiek voelt. Nu speelt hij een eerste ronde op een grandslamtornooi en heeft hij niets te verliezen, het zal dus aan mij zijn om hem wat af te remmen en meteen te tonen dat het zwaar gaat worden voor hem.”

Wat verwacht je eigenlijk van deze Australian Open?

“Ik wil vooral goed tennis tonen. En stabiel zijn, mentaal en in mijn spel. Ik speel beter en beter sinds de start van het jaar en hoop dat hier door te trekken.”

In de tweede ronde zou je eventueel op Sascha Zverev (ATP 13) kunnen botsen. Zou dat een goede loting kunnen zijn, daar hij toch nog altijd aan het terugkeren is na een lange blessurepauze?

“Ja, en zelfs wanneer hij in vorm was heb ik hem meestal goed partij gegeven (het staat 2-2 in de onderlinge duels, red). Hij komt terug uit blessure maar dat soort spelers heeft vaak niet veel nodig om weer op niveau te geraken.”

Blijft Novak Djokovic ook voor jou de grote favoriet op de eindzege?

“Ja! Hij is hier gewoon onklopbaar. Verliest hier bijna geen match. En hij geeft alweer een goede indruk, met die titel in Adelaide. Als hij in zulke vorm verkeert is het moeilijk om een andere favoriet aan te duiden.”

Twaalf jaar geleden speelde je hier je allereerste grandslamtornooi. Wat is er sindsdien allemaal veranderd?

“Om te beginnen zowat de hele infrastructuur. (lacht) Het is totaal niet meer hetzelfde. In die jaren is er natuurlijk veel gebeurd: goede en slechte edities, veel emoties, straffe en minder straffe matchen. Een rijkgevuld palet aan ervaringen. Een kwartfinale (2017), een wedstrijd tegen Federer (2016). Hittegolven, minder warme momenten. Maar het is nog niet gedaan en ik hoop hier nog fijne zaken te beleven.”

Het wordt je gegund. Wat zijn jouw objectieven voor dit jaar?

“Ik zou graag terug in de top 30 keren en reekshoofd worden in de grandslamtornooien. Volgens mij een haalbaar doel omdat mijn niveau nog altijd heel goed is en ik, zoals ik getoond heb vorig jaar, nog steeds erg goede spelers kan kloppen. Met wat meer regelmaat moet die top 30 te doen zijn.”

Heb je ondertussen al tijd gehad om naar de docuserie ‘Break Point’ op Netflix te kijken?

“Ik heb het nog niet gezien, nee. Ik heb ook niet speciaal veel zin om ernaar te kijken. Als het is om naar Kyrgios en zijn liefje te zien, dat interesseert me niet zo veel. Ik heb al gehoord dat de eerste aflevering over hem gaat, vandaar. Ik denk dat het eerder iets voor het grote publiek is. Proberen wat extra fans te vergaren en mensen naar het tennis te lokken. Zoals bij de Formule I (Drive to Survive) gebeurd is. Maar ik denk niet dat het hyperinteressant is voor de spelers zelf of de mensen die al in het wereldje zitten.”

