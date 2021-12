Dan toch geen Djokovic op Australian Open? Nummer 1 van de wereld nog altijd niet afgereisd, Thiem geeft verstek

TennisHet blijft een mysterie of Novak Djokovic (34) binnen een paar weken deelneemt aan de Australian Open. De Serviër stond wel degelijk op de deelnemerslijst voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar, maar hij is nog niet gearriveerd in Australië. Om deel te nemen moeten de spelers immers gevaccineerd zijn, en laat dat nu net iets zijn waar de nummer 1 van de wereld heel weigerachtig tegenover stond.

Gaat hij, of gaat hij niet? Dat is de vraag die de tenniswereld vandaag bezig houdt. Terwijl heel wat toppers de afgelopen dagen al op de afspraak verschenen in Melbourne en Syndey, is het nog wachten op de komst van titelverdediger Novak Djokovic. De nummer 1 bij de mannen bleef heel lang op de vlakte over zijn deelname aan de Australian Open.

“Jullie zullen het zeer binnenkort weten”, zei hij begin december. Een kleine maand later weten we het dus nog steeds niet. De Serviër staat - in tegenstelling tot Roger Federer en Serena Williams - wel degelijk op de deelnemerslijst voor de eerste grandslam van het jaar. Dat duo haakte af door conditionele redenen. Verschillende stemmen beweren dat de kans 99 procent is dat ook Djokovic alsnog zijn kat stuurt. Of heeft hij zich in de tussentijd dan toch laten vaccineren?

Op 1 januari staat er met de ATP Cup eerst nog een landentoernooi op de planning. Ook daar zou Djokovic normaal gezien van de partij zijn. Voorlopig wordt daar ontkend dat het Servische team zou opgeven, en dus wordt het afwachten of Djokovic de komende dagen toch nog op een vliegtuig richting Australië stapt.

Thiem doet niet mee

Hun titelverdediger zijn ze dus nog niet met zekerheid kwijt, maar de runner-up van vorig jaar heeft wel al laten weten dat hij de Australian Open niet zal halen. Dominic Thiem sukkelt al met een polsblessure sinds de Mallorca Open in juni en kwam sindsdien niet meer in actie. Hij hoopte er terug te staan in Melbourne, maar uit voorzorg voert hij toch wat wijzigingen door in de planning.

“Ik voel me weer goed, mijn pols is in optimale toestand en ik kan weer met m’n gebruikelijke intensiteit tennissen”, begint Thiem op Twitter. “Maar na een korte pauze heb ik met m’n team beslist om mijn schema toch wat aan te passen. Ik ga de Australische fans missen, maar in 2023 zal ik er terug staan. Op deze manier kan ik optimaal terugkeren in competitie.” Thiem is ondertussen weggezakt naar plaats 15 op de ATP-ranking. Zijn terugkeer komt er nu op de Cordoba Open in Argentinië, waar hij maximaal drie sets moet spelen per match.

