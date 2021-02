Corona of niet: Australian Open mikt op maar liefst 390.000 toeschouwers

Australian Open Zo beleeft Kimmer Coppejans, die “geen uitstel verwacht voor Australian Open”, de quarantai­ne

18 januari Kimmer Coppejans (26), die in Melbourne dus vastzit in quarantaine, geeft een inkijk in hoe het hem vergaat, daar in zijn hotelkamer ‘Down Under’. “Vanochtend ben ik begonnen met conditietraining, onder leiding van mijn broer. Hij is ook mijn conditietrainer. We hadden afgesproken via WhatsApp dat hij mijn conditietraining zou leiden, met beelden. Ik heb me dus al vroeg in het zweet gewerkt. Vanavond volgde er nog een sessie. Morgenmiddag volgt er een cardiosessie, dus we houden ons wel bezig. Tussenin kijken we een beetje Netflix en lees ik een beetje, dus op zich valt het allemaal goed mee.”