Bewoners luxehotel halen slag thuis: organisatoren Australian Open moeten op zoek naar nieuwe locatie om tennissers onder te brengen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten de deelnemers aan de Australian Open bij aankomst down under twee weken in quarantaine. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar had daarvoor het Westin Melbourne vastgelegd, maar dat stuitte op verzet van de (vaak welgestelde) eigenaars van appartementen in het luxueuze hotel. Zij hadden een advocaat onder de arm genomen omdat ze vreesden voor hun gezondheid. Ze voerden ook aan dat ze nooit hun akkoord hadden gegeven aan Tennis Australia en de lokale overheid.