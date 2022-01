Australische soap rond Djokovic wordt stilaan staatszaak: “Ze proberen hem te kruisigen, zoals Jezus”

“Als Novak had gewild, kon hij meedoen aan de Australian Open. Hij wist al maanden wat de regels zouden zijn, maar toch bleef hij bij zijn beslissing.” Toptennisser Rafael Nadal had slechts droge woorden over voor zijn collega. Op 17 januari start de Australian Open. Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, verklaarde een ‘medische vrijstelling’ van Tennis Australia te hebben om het Australisch grondgebied te betreden. Maar wegens problemen met zijn papieren werd zijn visum geweigerd, hij mag het land niet in. De Serviër ging in beroep tegen die beslissing en zit sindsdien opgesloten in een quarantainehotel in Melbourne, tussen 32 asielzoekers, die wachten op hun uitzetting.