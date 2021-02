AUSTRALIAN OPEN. Willams en Halep stoten door - Thiem in drie sets naar huis tegen Dimitrov - Russische revelatie bij laatste acht

Serena Williams in drie sets naar kwartfinale

Serena Williams (WTA-11) heeft zich bij de laatste acht geschaard op de Australian Open in Melbourne. In de vierde ronde versloeg de Amerikaanse het zevende reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA-7) in drie sets na 2 uur en 9 minuten: 6-4, 2-6 en 6-4.

Het was de eerste ontmoeting tussen Williams, die in Melbourne op jacht is naar haar 24ste Grand Slam, en de Wit-Russische. Voor Sabalenka is het toernooi nog niet ten einde. Zij komt later vandaag nog in actie in het dubbelspel, samen met Elise Mertens.

Volledig scherm © AFP

Halep klopt Swiatek

Williams neemt het in haar volgende ronde op tegen Simona Halep (WTA 2). De Roemeense versloeg in de vierde ronde de Poolse Iga Swiatek (WTA 17) in drie sets. Na een uur en 50 minuten trok Halep in een duel tussen twee Roland Garros-kampioenen (Halep in 2018, Swiatek in 2020) aan het langste eind. Het werd 3-6, 6-1 en 6-4 in de (lege) Rod Laver Arena. Halep en Williams stonden al elf keer tegenover elkaar. Williams leidt afgetekend met 9-2 maar verloor wel hun laatste confrontatie, in 2019 in de finale van Wimbledon.

Volledig scherm Simona Halep. © AP

Osaka door het oog van de naald naar kwartfinales

Naomi Osaka staat in de kwartfinale van de Australian Open. In de vierde ronde versloeg ze met grote moeite in drie sets de Spaanse Garbiñe Muguruza, die vorig jaar tot de finale reikte. Het duel in de Rod Laver Arena eindigde na 1 uur en 55 minuten spelen: 4-6, 6-4 en 7-5.

De 23-jarige Japanse kwam in de laatste set 5-3 achter. Ze werkte twee matchpoints weg en kwam vervolgens goed terug. De als derde geplaatste Osaka neemt het in de kwartfinale op tegen Hsieh Su-Wei uit Taiwan. Zij won haar wedstrijd in twee sets van de Tsjechische Marketa Vondrousova: 6-4 en 6-2.

Osaka had hiervoor nog weinig tegenstand gehad. Al haar andere tegenstanders versloeg ze in twee sets. De drievoudig winnares van een grand slam staat in Australië voor het eerst op de baan sinds haar overwinning op de US Open. Ze won de Australian Open in 2019, maar werd vorig jaar in de derde ronde verrassend uitgeschakeld door de Amerikaanse tiener Coco Gauff.

Volledig scherm Naomi Osaka. © AFP

Dominic Thiem verliest in achtste finales van Grigor Dimitrov

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3) is uitgeschakeld in de achtste finales van de Australian Open. Het derde reekshoofd verloor met 6-4, 6-4 en 6-0 van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 21). Thiem haalde vorig jaar nog de finale in Melbourne. Daarin verloor hij in vijf sets van de Serviër Novak Djokovic.

Grigor Dimitrov zit voor de vierde keer in zijn carrière bij de laatste acht op de Australian Open. In 2017 haalde hij zelfs de halve finales (na winst in de kwartfinale tegen David Goffin). De 29-jarige Bulgaar, het achttiende reekshoofd, speelt om een ticket voor de halve finales tegen de verrassende Russische qualifier Aslan Karatsev (ATP 114).

Volledig scherm Thiem (links) en Dimitrov (rechts). © AFP

Russisch sprookje blijft duren: debutant Aslan Karatsev staat in kwartfinales

Aslan Karatsev is dé toernooiverrassing bij de mannen op de Australian Open. Het nummer 114 op de ranking, die in Melbourne zijn eerste grandslamtoernooi speelt, plaatste zich vannacht voor de kwartfinales. De 27-jarige qualifier haalde het in de vierde ronde van de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 19). Die moest na 3,5 uur tennis en vijf sets plooien met 3-6, 1-6, 6-3, 6-3 en 6-4.

Karatsev is de eerste speler sinds de Duitser Alex Radulescu in 1996 op Wimbledon die bij zijn grandslamdebuut meteen de kwartfinales haalt. De Rus had in zijn eerste drie matchen overigens geen enkele set verloren. Hij klopte achtereenvolgens de Italiaan Gianluca Mager (ATP 96), de Wit-Rus Egor Gerasimov (ATP 79) en de Argentijn Diego Schwartzmann (ATP 9).

Volledig scherm Karatsev. © EPA

Alexander Zverev heeft ook ticket voor kwartfinales beet

Tot slot heeft ook Alexander Zverev (ATP 7) heeft zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Australian Open. De Duitser zette in de vierde ronde de Serviër Dusan Lajovic (ATP 27) opzij. Het werd 6-4, 7-6 (7/5) en 6-3 na twee uur en 21 minuten tennis.

In de kwartfinales neemt Zverev het op tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) of de Canadees Milos Raonic (ATP 14). Zverev, 23, haalde vorig jaar de halve finales in Melbourne (tegen Dominic Thiem), zijn beste resultaat tot dusver op het eerste grandslam van het seizoen.

Volledig scherm Alexander Zverev. © AFP