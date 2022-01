AUSTRALIAN OPEN. Tegenstandster Mertens: “Elise is altijd goed in Australië” - Barty en Nadal bij laatste acht

Collins op haar hoede voor Mertens: “Ze speelt altijd goed in Australië”

De Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30), vorig jaar in Palermo en San Jose goed voor haar eerste WTA-titels, staat morgen tegenover Elise Mertens (WTA 26) in de achtste finales van de Australian Open. Het gaat om de derde confrontatie tussen beide speelsters, de stand is 1-1 gelijk. Mooi in evenwicht dus, maar de Amerikaanse is vooral onder de indruk van de prestaties van Mertens in Melbourne, waar ze voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in vijf jaar in de achtste finales staat.

“Mertens heeft altijd al mooie resultaten laten optekenen in Australië”, klinkt het bij Collins. “Ik meen me te herinneren dat ze hier zelfs eens in de halve finales heeft gestaan (in 2018, red). Zij is een solide speelster, heel regelmatig. Ze gaat er altijd voor. Het zal dan ook een intense strijd worden. Hopelijk wordt het ook een leuke wedstrijd.”

Een jaar na Mertens stond ook de 28-jarige Collins in de halve finales in Melbourne. Vorig jaar volgden de eerste toernooiwinsten. Zaterdag moest ze diep gaan om de jonge Deense Clara Tauson (WTA 39) uit het toernooi te kegelen. “Uit het vorige seizoen heb ik veel opgestoken. Ik leerde om meer variatie in mijn spel te brengen. Tegen Clara stond ik een set en 4-2 achter, maar dankzij een betere service en minder directe fouten kon ik de partij alsnog in mijn voordeel laten kantelen. Ik was heel tevreden met die zege en hopelijk kan ik op dat elan voortgaan.”

Volledig scherm Danielle Collins. © EPA

Elise Mertens in kwartfinales dubbelspel tegen Kirsten Flipkens

Na Elise Mertens heeft ook Kirsten Flipkens zich zondag op het Australian Open in Melbourne geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel. Daarin nemen de 26-jarige Limburgse en de 36-jarige Antwerpse het tegen elkaar op. Samen met de Spaanse Sara Sorribes Tormo won Flipkens in amper 1 uur met 6-1 en 6-2 van de Duitse Andrea Petkovic en de Roemeense Jaqueline Cristian. Eerder op de dag plaatste Mertens zich aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova met een 7-6 en 6-4 zege tegen het Chinese duo Xu Yifan en Yang Zhaoxuan.

Volledig scherm Kirsten Flipkens © BELGA

Costoulas start goed bij junioren

Sofia Costoulas (ITF 16) heeft haar status als achtste reekshoofd eer aangedaan door met gemak de tweede ronde te bereiken van de Australian Open voor meisjes junioren in Melbourne. De 16-jarige Belgische won met 6-1 en 6-2 van de Kazachse Aruzhan Sagandikova (ITF 113) na 67 minuten spelen.

In de tweede ronde neemt Costoulas, die vorig seizoen op Roland Garros en Wimbledon de tweede ronde bereikte en op de US Open de derde ronde haalde, het op tegen de 17-jarige Iraanse Meshkatolzahra Safi, die op de 74e plaats staat op de ITF-ranglijst.

Hanne Vandewinkel, de andere Belgische juniore in het enkelspel, werd zaterdag in de eerste ronde uitgeschakeld. Bij de jongens plaatste Alessio Basile (ITF 70) zich voor de tweede ronde met een overwinning in drie sets tegen de 16-jarige Tsjech Vojtech Petr (ITF 35): 2-6, 7-6 (12/10) en 6-1. Hij moet het in de volgende ronde opnemen tegen de Argentijn Lautora Midon (ITF 25).

Volledig scherm Sofia Costoulas. © Belga

Barty stoomt door naar kwartfinales

Nummer één van de wereld Ashleigh Barty heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de Australian Open. Barty rekende in de vierde ronde (achtste finales) af met de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 60) in 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 16 minuten. In de kwartfinales wacht voor Barty de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 21), die het haalde van de Griekse Maria Sakkari (WTA 8).

Het topreekshoofd verloor deze Australian Open op eigen grond nog geen set. De 25-jarige Barty won in haar carrière tot dusver twee grandslamtoernooien: Roland Garros in 2019 en Wimbledon in 2021. In eigen land pakte ze nog nooit de eindzege. In 2020 haalde ze op de Australian Open de halve finales, vorig jaar sneuvelde ze in de kwartfinales

Volledig scherm Ashleigh Barty. © AFP

Rolstoeltennisser Joachim Gérard in eerste ronde uitgeschakeld

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF-5) heeft zich zondag in Melbourne niet voor de halve finales van het Australian Open kunnen plaatsen. In de eerste ronde verloor hij met 6-4 en 6-2 van het Japanse eerste reekshoofd Shingo Kunieda, nummer een van de wereld en olympisch kampioen. Gérard maakte zijn wederoptreden in Melbourne. Vorig jaar won hij het Australian Open en vervolgens ook Wimbledon, maar op de Olympische Spelen in Tokio liep het fout. De 33-jarige Brusselaar kreeg er een hartfalen en speelt nu met een defibrillator.

Volledig scherm © AFP

Nadal rukt op naar kwartfinales

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne. Nadal, het zesde reekshoofd in Melbourne, versloeg in de vierde ronde (achtste finales) de Fransman Adrian Mannarino (ATP 69) in drie sets: 7-6 (16/14), 6-2 en 6-2. De wedstrijd duurde 2 uur en 43 minuten. In de kwartfinales wacht voor Nadal de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) of Canadees Denis Shapovalov (ATP 14).

De 35-jarige Spanjaard heeft dit seizoensbegin de goede vorm beet. In aanloop naar de Australian Open won hij in Melbourne al zonder setverlies een voorbereidingstoernooi en die lijn trok hij op de Australian Open in de eerste twee rondes door. Tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 30) moest hij in de derde ronde een set prijsgeven, maar dat bracht de veelwinnaar niet aan het twijfelen.

Nadal won de Australian Open in 2009, na winst in de finale tegen Roger Federer. Hij was viermaal verliezend finalist in Melbourne, in 2012 (tegen Novak Djokovic), 2014 (tegen Stan Wawrinka), 2017 (tegen Roger Federer) en 2019 (tegen Novak Djokovic). De Spanjaard jaagt in Melbourne op een 21e grandslamtitel, waarmee hij geschiedenis zou schrijven. Hij kan er immers de eerste tennisser ooit worden die meer dan 20 grandslamtoernooien kan winnen. Momenteel staat hij op gelijke hoogte met Roger Federer en Novak Djokovic, die niet van de partij zijn in Australië. Djokovic hoopte wel deel te nemen, maar zag zijn visum ingetrokken worden door de Australische autoriteiten.

Volledig scherm Rafael Nadal © EPA