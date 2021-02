AUSTRALIAN OPEN. Serena Williams vlot door naar derde ronde, ook Thiem kent geen problemen, Wawrinka moet koffers pakken

Serena Williams kent geen problemen met Servische

Serena Williams (WTA 11) zet haar opmars op de Australian Open op ‘ontspannen’ wijze voort. De 39-jarige Amerikaanse, 23 keer winnaar van een grand slam, had in de tweede ronde geen enkele moeite met de Servische Nina Stojanovic (WTA 99). In iets meer dan een uur eindigde de partij na twee sets in 6-3 en 6-0.

Sinds ze vanwege de coronapandemie twee weken in quarantaine zat verloor Williams nog geen partij. Wel werd ze gehinderd door een blessure aan een schouder. Dat ze daar geen seconde over nadenkt is haar sterke punt, zegt ze. “Ik speel zonder me ergens zorgen over te maken. Hoewel me dat eerlijk gezegd in de tweede set beter lukte dan in de eerste. Maar ik probeer mezelf hier geen enkele druk op te leggen.”

Thiem neemt makkelijk tweede horde

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3) heeft zich woensdag makkelijk geplaatst voor de derde ronde.

Thiem rekende in de tweede ronde vlot af met de Duitser Dominik Köpfer (ATP 70) in drie sets: 6-4, 6-0 en 6-2. De partij nam 1 uur en 40 minuten in beslag. De Oostenrijker, het derde reekshoofd, treft in de volgende ronde de Fransman Ugo Humbert (ATP 34) of thuisspeler Nick Kyrgios (ATP 47).

Wawrinka moet koffers pakken

Voor Stan Wawrinka (ATP 18) zijn de Australian Open al voorbij. De 35-jarige Zwitser, drie keer winnaar van een grand slam, ging in de tweede ronde in vijf sets onderuit tegen de Hongaar Martin Fucsovics (ATP 55): 7-5, 6-1, 4-6, 2-6 en 7-6 (11/9). Wawrinka, die in Melbourne in 2014 won en vorig jaar nog de kwartfinale haalde, kreeg drie matchpoints in de tiebreak van de beslissende set. De partij duurde ruim 4 uur. Fucsovics speelt in de volgende ronde tegen de Canadees Milos Raonic (ATP 14).

