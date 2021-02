AUSTRALIAN OPEN. Elise Mertens verslaat Leylah Fernandez: “Niet mijn beste match”

Het is alweer van Wimbledon 2017 geleden dat Elise Mertens nog eens in de eerste ronde van een grandslamtornooi verloor en de Limburgse deed er alles aan opdat de achttienjarige Canadese Leylah Fernandez zich niet in die statistiek zou mengen. Scherpe start van de match en volwassen afgemaakt in de tweede set. Nochtans toonde Fernandez bij momenten dat ze wat in haar mars heeft en bleek de 25-jarige Hamontse zich niet top te voelen. “Dit was niet mijn beste match”, zuchtte Mertens die vijf matchpunten nodig had om het af te maken. “Ik had ook niet zo goed geslapen. Mijn energiepeil lag wat lager, het was niet echt mijn dag. Mogelijk toch wat stress voor die eerste ronde op een grandslamtornooi. Ik ben blij dat ik mezelf erdoor heb geknokt.”