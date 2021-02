AUSTRALIAN OPEN. Djokovic en Thiem stoten door bij mannen - Andreescu wint eerste partij in een jaar tijd bij vrouwen

Djokovic schakelt Fransman Chardy uit

Novak Djokovic kende in zijn openingsronde op de Australian Open weinig moeite met de Fransman Jérémy Chardy. Hij won met 6-3, 6-1, 6-2. De Servische nummer 1 van de wereld won in zijn carrière maar liefst acht keer de Australian Open. Hij zette alvast een eerste stap richting een negende eindezege. Djokovic heeft al zijn 14 enkelspelwedstrijden tegen Jeremy Chardy in straight sets gewonnen. Hij heeft nog geen enkele andere speler zo vaak verslagen zonder ook maar een set te verliezen.

Volledig scherm Djokovic klopt Chardy in drie sets. © REUTERS

Thiem verslaat Kukushkin in drie sets

Thiem kreeg in de eerste set nog heel wat weerwerk van Mikhail Kukushkin (ATP 90), daarna was de veer gebroken bij de Kazach: 7-6 (7/2), 6-2 en 6-3. De winnaar van de US Open, die vorig jaar de finale bereikte in Melbourne, ontmoet in de volgende ronde de Duitser Dominik Köpfer (ATP 70).

Volledig scherm De nummer drie van de wereld stoot door naar de volgende ronde. © EPA

Zverev stoot ondanks setverlies door

Zverev was met 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-3 en 6-2 te sterk voor de Amerikaan Marcos Giron (ATP 75). De match duurde 2 uur en 42 minuten. De Duitser, vorig jaar halvefinalist op de Australian Open, treft in de tweede ronde ofwel de Japanse lucky loser Daniel Taro (ATP 118), ofwel de Amerikaanse qualifier Maxime Cressy (ATP 172).

Volledig scherm Zverev had het moeilijker dan verwacht met de Amerikaan Giron. © EPA

Andreescu wint eerste partij in een jaar tijd

Bianca Andreescu (WTA 9) heeft maandag in de eerste ronde van de Australian Open haar eerste wedstrijd sinds eind 2019 gewonnen.

De Canadese, die 15 maanden niet op een court verscheen, haalde het met de nodige moeite van de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 138) met 6-2, 4-6 en 6-3.

Andreescu speelde maandag voor het eerst een wedstrijd sinds ze in oktober 2019 een knieblessure opliep tijdens de WTA Finals, een maand nadat ze op 19-jarige leeftijd Serena Williams had verslagen in de finale van de US Open.

“Ik voel me zo goed! Ik ben heel blij”, reageerde Andreescu na haar zege tegen Buzarnescu. “Ik stond 15 maanden aan de kant, dat was niet gemakkelijk. Maar ik heb het hoofd nooit laten hangen.”

In de tweede ronde ontmoet Andreescu de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 71).

Volledig scherm De winnares van de US Open in 2019 wint haar eerste partij na een jaar blessureleed. © AP

Halep vlot naar tweede ronde

Simona Halep (WTA 2) heeft zich maandag eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

De Roemeense won in de eerste ronde met 6-2 en 6-1 van de Australische Lizette Cabrera (WTA 140).

In de tweede ronde neemt Halep het op tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 69), die met 6-2 en 6-1 aan het langste eind trok tegen de Japanse Misaki Doi (WTA 84).

Halep, die in 2018 Roland Garros en in 2019 Wimbledon won, schopte het drie jaar geleden tot in de finale op de Australian Open. Daarin was Caroline Wozniacki te sterk. Vorig jaar was ze halvefinaliste in Melbourne.

Volledig scherm Halep versloeg de Australische Lizette Cabrera met 6-2 en 6-1 . © EPA

Naomi Osaka en Serena Williams freewheelend naar de tweede ronde

De Japanse Naomi Osaka (WTA 3) en de Amerikaanse Serena Williams (WTA 11) hebben zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. Osaka gaf zaterdag nog forfait voor haar halve finale op de Gippsland Trophy tegen Elise Mertens vanwege last aan de schouder, maar daar was maandag niet veel van te merken. De Japanse, die gecoacht wordt door Wim Fissette, versloeg de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 39) in twee sets met 6-1 en 6-2. In de volgende ronde neemt de voormalige nummer 1 van de wereld, in 2019 winnares van de Australian Open, het op tegen de Française Caroline Garcia (WTA 44).

Volledig scherm Osaka plaats zich eenvoudig voor de tweede ronde. © AFP

De 39-jarige Serena Williams, die in haar carrière al zeven keer de eindzege in Melbourne pakte, won met tweemaal 6-1 van de Duitse Laura Siegemund (WTA 51). In de volgende ronde treft Williams de Servische Nina Stojanovic (WTA 99). De Amerikaanse hoopt nog steeds op een 24ste grandslamzege, wat een evenaring zou zijn van het record van Margaret Court.

Volledig scherm Serena Williams had geen problemen met de Duitse Laura Siegemund © AFP

Kerber laat zich verrassen

Angelique Kerber (WTA 25), in 2016 winnares van de Australian Open, moest meteen inpakken. De Duitse ging met 6-0 en 6-4 onderuit tegen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 66).

Volledig scherm Kerber ligt er na de eerste ronde al uit. © EPA