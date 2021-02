Afscheid met grandslamzege en nummer één-ranking? Mertens en Sabalenka staan in dubbelfinale voor hun Last Dance: “Focussen op het enkelspel”

Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova zijn morgenvroeg de tegenstandsters in de finale van het damesdubbel in de Rod Laver Arena. In 2019 was de Tsjechische tandem in de finale van Indian Wells al eens een hapje voor Elise Mertens en Aryna Sabalenka.

Het was dat jaar ook dat het Belgisch-Wit-Russische duo op de US Open hun grootste triomf vierden. Met het robuuste tennis en de extraverte persoonlijkheid van Sabalenka en het fijngevoeligere spel en discreter voorkomen van Mertens vormden de twee sinds de Australian Open 2019 een unieke combinatie.

Volledig scherm © BELGA

Ironisch genoeg was het in de winter daarvoor dat Mertens haar voormalige partner Demi Schuurs de wacht had aangezegd omdat ze minder dubbel wilde spelen - Mertens en Sabalenka versloegen dinsdagnacht in de halve finale Schuurs en Melichar met 7-5, 6-4 - en zich meer wilde toeleggen op haar enkelcarrière.

Aangezien Sabalenka dezelfde mindset had, werd begin 2019 afgesproken om af en toe, voornamelijk op de grote toernooien, samen te spelen. Dat liep echter zo goed dat beide dames het ene succes na het andere boekten en ze het jaar eindigden als het tweede beste team ter wereld.

Mochten ze trouwens morgen de finale tegen Krejcikova en Siniakova tot een goed einde brengen, dan worden ze officieel het nummer één op de wereldranglijst. Het zou een mooi afscheid zijn. De Tsjechische vrouwen zijn het derde reekshoofd in Melbourne en werden in het enkelspel al in de eerste ronden uit het toernooi geknikkerd.

Volledig scherm Aryna Sabalenka. © BELGA

Financiële bonus

"Ik ga proberen minder dubbel te spelen", zei Sabalenka (WTA 7) enkele dagen terug. "Ik had dat begin dit jaar al beslist, maar omdat Elise geen andere partner kon vinden voor de Australian Open heb ik toch nog toegezegd. Normaliter ga ik in de resterende grandslamtoernooien niet meer in het dubbel aantreden. Ik wil me focussen op het enkelspel."

Het blijft een dubbeltje op zijn kant, die combo enkel- en dubbelspel. Mertens gaf zelf toe na haar nederlaag tegen Karolina Muchova in de achtste finale dat ze wat vermoeid was. De dag ervoor had ze twee uur en elf minuten op de baan gestaan om een driesetter in de derde ronde van het dubbelspel te overleven.

Volledig scherm © BELGA

De 25-jarige Hamontse doet de discipline natuurlijk graag - het is ook een uitstekende training voor opslag, return en volley -, kan er prestigieuze titels mee op haar palmares zetten en het zorgt bovendien voor een interessante financiële bonus. Van de 5.881.208 euro die Mertens al verdiend heeft in haar carrière kwam er 747.350 euro binnen via het dubbelspel. Meer dan een appeltje voor de dorst.

Gezien het feit dat er later op het jaar ook nog de Olympische Spelen in Tokio volgen en Mertens als wereldtopper - ze kan aantreden met natuurtalent Kirsten Flipkens of misschien wel Kim Clijsters - sowieso deel uitmaakt van het kransje medaillekanshebbers, zien we haar nog niet zo snel afhaken in het dubbelspel.

Toch zal ze ooit moeten overwegen om, net als Sabalenka, een keuze te maken zodat het dubbeltje op een grandslamtoernooi misschien ook eens in het enkelspel haar kant op kan vallen.

Volledig scherm Als Sabalenka en Mertens morgen de finale winnen, worden ze nummer 1 op de wereldranglijst. © BELGA