Zware regenbuien, maar soms ook zon in Assenede vandaag

update | met video Dode bij verkeerson­ge­val N62 is 55-jarige man uit Hoek, weg is weer vrijgege­ven

Een verkeersongeval op de N62 (Tractaatweg), ter hoogte van Westdorpe, heeft een 55-jarige man uit Hoek het leven gekost. De man liep over of bij de N-weg en werd rond 10.00 uur vanmorgen aangereden door een vrachtwagen. De weg is zojuist vrijgegeven.