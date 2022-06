Zonnepanelen op administratief centrum: “Besparing van 9.600 euro”

Assenede RESTOTIP. ‘t Luipaard in Assenede: “Exotisch dineren in een gezellige woonkamer”

In 2020 zag Lieselot Mechelinck haar droom in vervulling gaan: de opening van haar eethuis ‘t Luipaard in de Asseneedse Kappeledreef. En toen kwam corona. Haar kleine restaurantje moest overschakelen op takeaway. Nu het virus naar de achtergrond is geduwd, wilden wij graag dineren in haar omgebouwde woonkamer.

14 juni