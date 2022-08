Zone 30 in bebouwde kom?: “Overwegen ook om het in te voeren”

AssenedeAl 18 steden en gemeenten voerden een zone 30 in als algemene maatregel binnen de bebouwde kom. Ook Assenede overweegt om de maximumsnelheid in enkele straten van de bebouwde kom te herbekijken.

Vorig jaar overleden 32 voetgangers binnen de bebouwde kom in Vlaanderen, een verdubbeling van in 2018. Daarom kiezen steeds meer gemeentes ervoor om nelheid binnen de bebouwde kom te verlagen van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur. Ook in Assenede wil men de oefening maken. “Talloze onderzoeken hebben uitgewezen dat deze maatregel het aantal (dodelijke) ongevallen al kan verminderen. Het zou pervers zijn om dat te negeren”, zegt schepen van Mobiliteit Lieselotte Van Hoecke (Vooruit).”

Zo baseert Van Hoecke zich enerzijds op het nieuwe afwegingskader voor weggebruikers. “Dat kader opndersteunt wegbeheerder bij het bepalen van snelheidsregimes in de bebouwde kom. Dat stelt een snelheidsregime van 30 km/u voor voor wegen die voornamelijk een verblijfsfunctie vervullen." Anderzijds kwam een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur naar voor bij het opmaken van de schoolroutekaarten in Assenede. “Dit advies werd aanbevolen toen we een kaart opmaakten met knelpunten op de routes richting de scholen.”

Wanneer de vernieuwde zone 30 er zou komen, is nog niet duidelijk. “We willen eerst nog enkele adviesraden volgen, maar als die positief zijn, mikken we er toch op om om de nieuwe zone 30 op het einde van dit jaar in te voeren”, besluit van Hoecke.

