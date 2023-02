Zondag aanplant belevingstuin Landsdijk

Lievegem HUIZEN­JACHT. Waarschoot bij Lievegem: “Riante villa’s met veel grond gaan hier richting 1 miljoen euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week leidt Thomas Van Hecke van Prolan Projects ons rond in Waarschoot, een landelijk dorp tussen Eeklo en Gent. “Opvallend veel vijftigers en zestigers uit de provinciehoofdstad trekken naar Waarschoot, omdat het er goedkoper is dan in het zuiden van Gent.”

