Zomer in teken van poëzie en muziek: “Welkom in Chaussee des Arts”

“Het idee ontsproot een aantal jaren geleden op één van de roemruchte zondagnamiddag kelderbijeenkomsten onder de gewelven van de galerij van Pim”, zegt Hans De Greve van de Stichting Pim De Rudder. “Pim was nog onder ons. Het oorspronkelijke idee was om teksten van Asseneedse literatoren te laten graveren in stoeptegels zodat de mensen letterlijk in de tekst konden stappen. Dat bleek evenwel niet haalbaar, waardoor we het over een andere boeg gooien. In samenwerking met de gemeentelijke diensten werd besloten om het idee nieuw leven in te blazen door gevelpoëzie te creëren.”