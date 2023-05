Woonzorgcentrum Sint-Jozef start na enkele jaren vertraging met nieuwbouw: “Hopen in zomer van 2026 te openen”

Van poëziecon­cert met de stadsdich­ter van Deinze tot techno­feest aan een kasteel: vijf weekend­tips in Deinze en het Meetjes­land

Wie Moederdag wil vieren op een originele manier, heeft komend weekend keuze genoeg in onze regio. Voor een rustige avond kan je naar het poëzieconcert van stadsdichter Steven Van de Putte in Deinze of het strijkorkest in Eeklo. Voor meer actie is er Techno Onder Vrienden in Wippelgem of een fikse wandeltocht in Deinze. Ontdek hier onze tips voor het weekend van 13 en 14 mei in het Meetjesland en Deinze.