Woningprijzen in Assenede stijgen sterk

Gezocht: gemachtig­de opzichters

De zomervakantie is volop bezig, maar in Evergem kijken ze al uit naar volgend schooljaar. De gemeente is namelijk op zoek naar leerkrachten, ouders en grootouders om de functie van ‘gemachtigd opzichter’ op zich te nemen. Je kan hiervoor een gratis cursus volgen.