Woning onbewoonbaar na zware brand door werken aan het dak

Evergem-Assenede-Kaprijke-Zelzate Versnel­ling hoger bij vaccinatie­cen­trum Hoge Wal: “Elke 65-plus­ser uit Evergem, Assenede, Kaprijke en Zelzate tegen eind april eerste prik”

25 maart Het aantal coronabesmettingen in het Meetjesland stijgt opnieuw, maar er komt ook hoopvol nieuws uit het vaccinatiecentrum Hoge Wal in Ertvelde. Voor de komende veertien dagen liggen daar nu 4.000 vaccins klaar. “Er komt ook een extra parking, want het zal er vanaf nu echt een pak drukker worden”, klinkt het.