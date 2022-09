Wendy Waelput is eerste fairplayouder van Oost-Vlaanderen: “Is het nu voetbal of ballet? Onze kinderen moeten zich gewoon kunnen amuseren”

Oosteeklo Kyara (20) is finaliste voor wedstrijd Queen of Models: “Zelfver­trou­wen is al enorm toegenomen”

Kyara De Bruyne is één van de 25 finalistes van Queen of Models, een wedstrijd voor dames die een carrière in de sector willen uitbouwen. De winnares gaat lopen met een contract, al is ze volgens zichzelf al geslaagd is haar opzet.

24 augustus