Wegpiraat die tiener aanreed opgepakt: twintiger had herkenbare sticker op achterruit al verwijderd

De bestuurder van de witte wagen die een zaterdag 16-jarige bromfietser aanreed en nadien vluchtmisdrijf pleegde, is gevat. Dat laat politiezone Assenede-Evergem weten. De moeder van het slachtoffer is uitermate tevreden met de snelle afwikkeling: “We kunnen ons nu volop richten op het herstel van onze zoon.”

Het slachtoffer reed zaterdagnamiddag met zijn bromfiets in de Beekstraat in Bassevelde. Ter hoogte van het kruispunt met de Kraaigemstraat vertraagde hij voor de verkeersdrempel. Tot zijn tegenligger — een witte, laaghangende getunede wagen — plots linksaf sloeg, zonder richtingaanwijzers te gebruiken. De bromfietser kon een aanrijding niet meer vermijden en knalde tegen de wagen van de wegpiraat, die nadien wegreed. Zijn slachtoffer liet hij achter op het asfalt. De tiener hield aan de aanrijding, naast een gebroken onderarm, ook een serieuze deuk over in het vertrouwen van zijn medemens. Meerdere chauffeurs reden de tiener na het ongeval gewoon voorbij, tot er toch enkele dames stopten om hem te helpen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Beeld ter illustratie: de plaats van het ongeval. © VTM

Oproep

De moeder van het slachtoffer deed via VTM Nieuws en onze krant een oproep aan de dader om zich te melden bij de politie, maar dat was hij duidelijk niet van zin. De opvallende diamantvormige sticker op de achterruit van zijn getunede auto was al verwijderd op het moment dat de politie de man arresteerde. De bestuurder is een 24-jarige man. Hij heeft de feiten bekend. Politiezone Assenede-Evergem communiceert later op de dag nog over de zaak.

Mieke Boelaert (42), de moeder van de onfortuinlijke bromfietser, is blij dat de man zo snel gevat is. “We zijn uiteraard tevreden dat de politie hem zo snel op het spoor kwam. We vermoeden dat de politie toch wat tips binnenkreeg en hem zo konden klissen. Op die manier kunnen we dit nare voorval afsluiten en ons volop richten op het herstel van onze zoon”, zo vertelde de moeder uit Assenede aan onze redactie.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.