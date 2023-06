WEER. Vanochtend kans op helder weer in Assenede

Gasgeur zorgt even voor paniek in Oosteeklo, maar probleem blijkt doorgebran­de elektrici­teits­ka­bel te zijn

In de Koning Albertstraat en Oosteeklo-Dorp in Oosteeklo zitten nogal wat woningen sinds 16.45 uur zonder stroom. Fluvius is ter plaatse om het probleem op te lossen. Eerst was er even sprake van een gasgeur, maar dit bleek loos alarm te zijn.