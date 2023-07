WEER. Stralend zonnig weer in Assenede vandaag

Zeehavenpo­li­tie pakt ondermij­ning aan in Vlissingen en Terneuzen: ‘Uitroeien lukt niet, beheers­baar maken wel’

Eric Nagelkerke, chef van de nieuwe zeehavenpolitie in Vlissingen-Oost, Terneuzen en Moerdijk, had nog maar net gesproken of de douane ontdekte uren later tussen de bananen alweer een partij cocaïne van 1500 kilo. ,,Er is werk aan de winkel.’’